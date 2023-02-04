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Политика
4 февраля 2023  00:00

Басков, Газманов, Билан: Канада расширила персональные санкции против России

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Канада расширила список персональных санкций против России. Ограничения были введены против 38 человек и 16 юрлиц, которые, как указывает Оттава, связаны «с российской пропагандой». Информация опубликована на сайте канадского МИД.

В стоп-лист вошли журналисты Сергей Брилев, Татьяна Миткова, депутат Госдумы Александр Хинштейн, артисты Олег Газманов, Николай Басков, Михаил Боярский, Дима Билан, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова.

Также рестрикции коснулись медиагруппы «Россия Сегодня», агентства «РИА Новости» и ряда организаций, которые связаны с бизнесменом, основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сказано в сообщении.

#антироссийские санкции
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