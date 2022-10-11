Башкортостан сегодня отмечает День суверенитета республики

День суверенитета отмечает сегодня Башкортостан. На 11 октября в республике запланировано много праздничных мероприятий. Одно из ключевых – открытие в Уфе памятника Герою Великой Отечественной войны, генералу Минигали Шаймуратову.

Видео с поздравлением по случаю праздника выложил у себя на канале глава Башкортостана Радий Хабиров. Он, в частности, поблагодарил жителей за доверие и поддержку. Напомним, Хабиров руководит регионом уже 4 года.

«Работаем дальше на благо нашей республики, у нас очень много планов. Алга, Башкортостан!» – написал он.

Декларация о государственном суверенитете Башкирии принята Верховным Советом республики 11 октября 1990 года. Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика была преобразована в Башкирскую Советскую Социалистическую Республику, а затем — в Республику Башкортостан.