Башкортостан подготовил законопроект о среднем общем образовании на родном языке

Парламент Башкортостана внес в Госдуму законопроект о возможности получения среднего общего образования на родном языке. Об этом заявил Председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев на заседании в Актанышском районе.

«Законопроектом мы предлагаем предусмотреть возможность получения гражданами среднего общего образования на родном языке. В настоящее время такая возможность прописана в отношении дошкольного, начального общего, основного общего образования. На наш взгляд, включение среднего общего образования в этот перечень актуально, иначе как можно изучать родной язык на неродном? Сейчас этот законопроект рассматривается в Госдуме», — сказал докладчик.

По его словам, регулирование отдельных вопросов, связанных с поддержкой национальных языков, выходит за полномочия регионов России и «находится зачастую в плоскости федерального законодательства». «В связи с этим наш парламент выходит с законодательными инициативами в Госдуму, предлагая решение проблем, актуальных не только для Башкортостана, но и многих других регионов, в первую очередь для республик в составе России», — подчеркнул Толкачев.

Он отметил, что парламент Башкортостана предлагает установить правовой статус этнокультурных образовательных организаций и законодательно дать возможность не закреплять такие школы за конкретными территориями района или города. «В таком случае те родители, которые хотят, чтобы их ребенок обучался на родном, не русском, языке, например на башкирском, татарском, удмуртском, смогут отправлять своего ребенка в такую школу независимо от места жительства», — уточнил Председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана.

Толкачев добавил, что те родители, которые не желают, чтобы их ребенок учился в национальной школе, территориально больше не будут к ней прикреплены и получат возможность отправить своих детей в ближайшую обычную образовательную организацию. «Тем самым в равной мере будут защищены права и родителей, и детей, а школы получат полную ясность относительно их комплектования кадрами», — заключил он.