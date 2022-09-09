Башкортостан и Татарстан планируют снять совместный фильм

Киностудия «Башкортостан» планирует наладить более тесное сотрудничество с татарстанским «Татаркино». Так, уже сейчас стороны ведут переговоры о совместной работе, поделился на пресс-конференции по итогам регионального кинорынка в рамках Казанского кинофестиваля директор киностудии «Башкортостан» им. А.Абдразакова Юнир Аминев.

«Хотелось бы поработать в копродукции. С директором „Татаркино“ Миляушой Айтугановой уже сегодня идут переговоры. Пока мы не нашли точку соприкосновения, но уверен, что уже совсем скоро что-нибудь придумаем. Все-таки Башкортостан и Татарстан — две братские республики, со схожим языком, менталитетом и культурой. И копродукционная история между ними — это лишь вопрос времени», — уверен он.

Аминев выразил надежду, что в ближайшем будущем киностудии «Башкортостан» им. А.Абдразакова и «Татаркино» смогут расширить свое сотрудничество. «Благодаря поддержке нашей республики на следующий год мы планируем создать собственный фонд кино на 50 млн. Надеюсь, что благодаря этому поднимется и качество башкортостанского кинопроизводства, и количество кинопродукта», — заключил специалист.