Башкортостан может стать пилотным регионом по поддержке молодых женщин-ученых

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила реализовать в Башкортостане пилотный проект по поддержке молодых женщин-ученых. Об этом сообщает «Башинформ».

«В российской науке 39,1% женщин-ученых, а в мире в целом менее чем 30%. Мир нуждается в науке, а науке нужны женщины. Уверена, что научно-технологический прогресс может стать еще более значительным, если будут задействованы в полной мере талант, творческие способности и научный потенциал девушек и женщин», — заявила Лилия Гумерова в ходе дискуссии «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности» в рамках Всероссийской открытой Академии «Территория женского счастья» в Уфе.

По словам сенатора, требуется отдельное внимание к продвижению талантливых девушек — победительниц олимпиад, а также необходимо создавать условия мамам — молодым исследовательницам, имеющим детей.

«Рассмотрим и предложение о возможной поддержке значимых проектов молодых женщин-ученых в течение пяти лет после защиты диссертации в форме грантов или других механизмов», — отметила Гумерова.

Она предложила вместе с Министерством науки и высшего образования РФ, профильными ведомствами Башкортостана проанализировать предложения по оказанию поддержки молодым женщинам-ученым, разработать и реализовать пилотный проект в этой сфере на территории республики.