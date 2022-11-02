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Общество
2 ноября 2022  13:51

Башкирское СМИ «Пруфы» ушло из Татарстана и Челябинской области

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С сайта башкирского издания «Пруфы» исчезли вкладки «Казань» и «Челябинск», сообщает «Миллиард татар».

Впервые отдельные рубрики для соседних регионов появились в СМИ около года назад. И хотя в редакции никак не комментируют их исчезновение, вероятно, издание отказалось от дальнейшей экспансии в РТ и Челябинскую область.

Напомним, что платформа подконтрольна предпринимательнице Рауфе Рахимовой, связанной с семьей первого Президента Башкортостана Муртазы Рахимова.

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