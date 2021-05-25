Башкирия заняла девятое место среди регионов РФ с наименьшим давлением на бизнес

Промышленность Башкортостана восстанавливает свои показатели. По итогам четырех месяцев текущего года индекс промышленного производства в регионе составил 102,6%. Такие данные сегодня на пленарном заседании Российского нефтегазового форума привел глава республики Радий Хабиров, передает ИА «Башинформ».

Хабиров отметил, что предприятия башкирской нефтегазовой промышленности работали в планомерном режиме, несмотря на санкции, сокращение добычи нефти и вызванные пандемией коронавируса ограничения. На сегодняшний день нефтепереработка вышла прежний уровень, восстанавливается нефтедобыча. Обрабатывающая промышленность сработала на 106%, добавил руководитель субъекта Федерации.

Он также сообщил, что Башкортостан занял девятое место среди регионов с наименьшим давлением на бизнес. Такие данные содержатся в «Индексе административного давления 2021». В 2018 году республика занимала в этом рейтинге 38-е место. «Нам есть еще куда двигаться в этом направлении», — подчеркнул Радий Хабиров.

По мнению главы республики, в число главных задач отрасли входят развитие глубокой переработки и привлечение инвестиций. Особое внимание будет уделено и выполнению поручению Президента России Владимира Путина по бесплатному доведению газа до участков домовладений.