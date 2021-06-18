Башкирия вводит жесткие ограничения для непривитых от Covid-19

В Башкортостане вводятся довольно жесткие ограничения для непривитых от Covid-19. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, с 22 июня посещать музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, ночные клубы и массовые спортивные мероприятия в закрытых помещениях можно будет при наличии одного из подтверждающих иммунитет документов.

Речь идет о сертификате о прохождении вакцинации против Covid-19, медсправке о прохождении вакцинации против Covid-19, в том числе первым компонентом вакцины, справке о наличии противопоказаний к вакцинации, справке об отрицательном результате лабораторного исследования на Covid-19 методом ПЦР в электронном либо распечатанном виде (документ действителен в течение трех суток со дня выдачи).

С 29 июня наличие одного из этих документов необходимо при посещении кафе и ресторанов, салонов красоты, СПА и массажных салонов, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и других объектов. Соответствующие требования не распространяются на несовершеннолетних.

Кроме того, до 2 июля жителям и иным находящимся на территории республики гражданам следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах и аллеях. Указ вступает в силу с 22 июня этого года.