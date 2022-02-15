Basketnews: УНИКС на 12-м месте в рейтинге бюджетов клубов баскетбольной Евролиги

УНИКС оказался на 12-м месте в списке самых богатых клубов баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает портал Basketnews.

По информации источника, бюджет казанского клуба на этот сезон составляет 15 миллионов евро (12-е место в Евролиге), из них на зарплаты баскетболистов УНИКС тратит 6,5 миллионов евро (10-е место).

К слову, другие российские представители турнира ЦСКА и «Зенит» входят в топ-7: 33 миллиона евро у армейского клуба и 23 миллиона у санкт-петербургского. Лидерами рейтинга являются испанские гранды: «Реал» Мадрид и «Барселона» с 44 и 43,5 миллионами евро, соответственно.

Стоит отметить, что в турнирной таблице Евролиги казанский клуб занимает 7 место с 13 победами в 24 матчах. Три ближайших встречи УНИКС проведет в гостях: 22-го февраля с «Монако», 24-го – с «Басконией» и 1-го марта – с миланской «Олимпией».