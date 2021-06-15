Баскетбольный клуб УНИКС закрыл юбилейный сезон шампанским и медалями

Накануне вечермом в казанском «Баскет-холле» по традиции последних лет БК УНИКС попрощался с болельщиками и закрыл сезон-2020/2021, 30-й для клуба. Все было торжественно и красиво. До начала встречи в фойе публику развлекал живой музыкой рок-группа. Взрослые могли угоститься шампанским, дети — чупа-чупсами.







Шоу открыли барабанщики и брейкеры. Затем на большом табло на арене болельщики увидели красочной видео от клуба, в котором Айзея Канаан яростно подтягивался на кольце, Евгений Колесников занимался со скакалкой, а наставник УНИКСа Димитрис Прифтис сурово смотрел в будущее.



Открыл торжественную церемонию министр спорта РТ Владимир Леонов, признавшийся в любви к баскетболу.

«Я очень люблю баскетбол, немного в нем разбираюсь. Этот серебряный сезон был для УНИКСа на вес золота. Где-то команде не повезло в финалах, но игра есть игра. Главное, что 30-й сезон команде удался — она попала в Евролигу и это есть победа!», – заявил Леонов.





Говоря о финале Единой лиги ВТБ Леонов отметил силу воли УНИКСа и его руководство.



«В финале лиги ВТБ УНИКС не растерялся, не опустил рук, боролся с ЦСКА до конца. Евгений Богачев самый долгий президент клуба из тех, кого знаю. Под стать ему вся администрация — команда чувствовала себя комфортно и ни о чем не беспокоилась кроме игры. Спасибо наставнику Димитрису Прифтису, вы не представляете, как он переживает, спасибо всей команде. Президент республики Рустам Минниханов, очень спортивный человек, нам с ним повезло, всегда следит за УНИКСом», – добавил министр спорта.



Президент клуба Евгений Богачев подвел итоги сезона, отметив выход в Евролигу и увеличение доходов УНИКСа.



«Спасибо вам, что собрались с нами в выходной. Сезон был самым трудным, практически все переболели, включая меня. Но мы двигались вперед. И сезон стал для нас самым доходным по билетам и наполняемости трибун. Рад, что мы попали в Евролигу, надеюсь на аншлаги на матчах с лучшими клубами Европы. Нам нужно их побеждать, но для этого надо готовиться дать бой. Задача минимум — пройти в плей-офф», – сказал Богачев.





Говоря о финалах команды в Кубке Европы и Единой лиге ВТБ президент УНИКСа признал, что к поражениям привела эйфория, охватившая команду.



«Не все получилось в финалах, была эйфория от преимущества своей площадки. Недооценили «Монако», думали, что они слабее нас и были за это наказаны. С ЦСКА в трех матчах бились до конца трое-четверо. Прежде всего, Джон Браун, отличный игрок, Окаро Уайт, Нейт Уолтерс. Молодцы, ребята. Но игра была не та, какую ждали. Больше такое не повторится, примем все меры. Теперь нужно усиливаться, ведь наш бюджет в разы меньше чем у ЦСКА, «Зенита», «Локомотива-Кубани», – отметил Богачев.





Затем Богачев и Леонов вручили команде третий комплект медалей этого сезона – чемпионата России по баскетболу. Таким образом, сезон получился трижды серебряным – в Кубке Европы, Единой лиге ВТБ и чемпионате России. Джон Браун был признан MVP сезона по версии болельщиков клуба и получил за это специальный приз. Президент УНИКС вручил серебро и Леонову.







Игроки и главный тренер команды ответили на вопросы болельщиков, присланные в социальных сетях. Так, Джон Холланд признался, что узнал много нового в УНИКСе, отметив отличный коллектив. Наставник команды Димитрис Прифтис назвал нынешний состав сильнейшим за время его работы в Казани. «У нас был удивительный коллектив, замечательная команда, самая лучшая, что была у меня», – признался Димитрис.



Браун рассказал, как игра в американский футбол помогла ему физически окрепнуть при занятии баскетболом. Джамар Смит признал, что с ЦСКА в финале лиги ВТБ могли сыграть лучше, отметив все же, что армейцы были сильнее. Евгений Колесников, этот сезон стал для него пятым в УНИКСе, назвал нынешний состав самым сильным и организованным, где каждый вносил позитив и энергию, а сам сезон потрясающим.





Подводя итоги сезона Прифтис поблагодарил команду за игру, руководство клуба за постоянную поддержку и доверие. Наставник отметил и помощь со стороны Леонова, заявив о дружной работе всего тренерского и технического персонала. «Я сам бы себе пожелал, чтобы такая команда была у меня каждый год», – признался Димитрис.



Затем Джон Холланд, Джамар Смит, Павел Сергеев и Айзейа Канаан посоревновались в конкурсе дальних бросков. Выиграл его, конечно, капитан, Смит. Свои призы за победу — майку и бейсболку, он бросил на трибуну болельщикам.



Наконец в игре один на один между игроком и болельщиком центровой Артем Клименко проиграл болельщику Артему. А против Айзейи Канаана сыграл Андрей, который уже 18 лет болеет за казанский клуб, здесь американец победил.







Завершился вечер автограф-сессией и фуршетом. Отметим дружескую и теплую атмосферу вечера, что стало фирменным знаком УНИКСа на встречах с болельщиками.