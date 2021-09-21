Баскетбольный клуб «УНИКС» за два дня подписал двух звездных американцев

Казанский УНИКС подписал контракт на один сезон с 25-летним американским тяжелым форвардом Джаррелом Брэнтли, информирует клубная пресс-служба.

Игрок был отчислен 16 сентября из клуба НБА «Юта Джаз». За «Юту» форвард провел два сезона с двусторонним контрактом.

Джаррел Брэнтли должен стать заменой Уила Томаса, который покинул казанский клуб через месяц после подписания контракта, а недавно присоединился к «Монако».

В матчах G-лиги сезона-2019/20 Брантли набирал 18,8 очка, делал 7,6 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру. За «Юту» Брэнтли провел в общей сложности 37 матчей и в среднем за игру набирал 2,4 очка и делал 1,3 подбора, проводя на площадке в среднем шесть минут.

Вчера УНИКС объявил о переходе другого игрока с опытом в НБА О Джей Мэйо. Как и Брэнтли, он подписал однолетнее соглашение.

УНИКС 23 сентября проведет дома первый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». 1 октября казанцы дома же стартуют в Евролиге матчем с «Зенитом».