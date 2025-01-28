Баскетбольный клуб «Самара» подал заявление о банкротстве

Фото: bcsamara.com

Команда Единой лиги ВТБ «Самара» подала уведомление о банкротстве. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Подали уведомление о банкротстве. Банкротство может наступить в течение 30 дней. Есть время, чтобы найти решение, разрешить вопрос с руководством региона», – передает «Матч ТВ» слова генерального директора команды Камо Погосяна.

В данный момент «Самара» занимает предпоследнее, 11-ое место в таблице Единой лиги ВТБ. Клуб выиграл всего 7 матчей в нынешнем сезоне, последняя победа была достигнута 5 декабря в игре с «Локомотивом-Кубань» (72:71).

В следующем матче «Самара» сыграет с «Астаной». Встреча начнется завтра, 29 января в 18:00 по мск.