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Спорт
1 декабря 2021  17:00
Cергей Гаврилов

Баскетбольный клуб «Казаночка» сменил тренера

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Женский баскетбольный клуб «Казаночка» сообщил об отставке главного тренера команды Олега Акципетрова.

«После полутора лет сотрудничества мы вынуждены прекратить работу с главным тренером нашей команды — Олегом Владимировичем Акципетровым», — говорится в сообщении пресс-службы БК.

Клуб поблагодарил специалиста «за стопроцентную отдачу, максимальную увлеченность процессом и амбициозность».  

Исполняющим обязанности главного тренера стала Екатерина Васильева. Судя по всему, причиной отставки послужили два недавних поражения в чемпионате Суперлиги-1 в гостях от «Ставропольчанки», ухудшившие турнирное положение казанок.

После 12 туров команда с 19 очками опустилась на шестое место при 11 командах, семь побед и пять поражений. В следующем туре 4-5 декабря на своей площадке «Казаночка» примет питерский «Спартак».

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