Баскетбольное двоеборье и прыжки с вышки: что ждет гостей Игр БРИКС 17 июня

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Понедельник, 17 июня, подготовил для гостей и жителей Казани насыщенную программу соревнований в рамках Спортивных игр стран БРИКС, которые стартовали 12 июня. В этот день спортсмены покажут свое мастерство в таких дисциплинах, как баскетбольное двоеборье, вольная борьба, прыжки в воды и теннис.

Согласно информации на официальном сайте игр, где также можно приобрести билеты на выступления спортсменов, во Дворце единоборств «Ак Барс» в этот день состоятся предварительные поединки по вольной борьбе (мужчины, весовые категории 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг), с 18 часов стартует 1/2 финала.

Групповой этап по баскетбольному двоеборью (группа А и В) будет идти в «Баскет-холле» в течение всего дня: на площадке сойдутся команды Беларуси и Колумбии, России и Беларуси, Кубы и Республики Сербской, Армении и Абхазии, Кубы и ОАЭ, Бразилии и Узбекистана.

Во Дворце водных видов спорта Дворец водных видов спорта спортсмены будут соревноваться в прыжках в воду (предварительные соревнования): с 10 утра – женщины будут прыгать с трамплина высотой 3 метра, с 12 часов начнутся зачеты по прыжкам с 10-метровой вышки среди мужчин, в 16 часов стартуют финалы; в 19 часов зрители смогут увидеть синхронные прыжки с 10-метровой вышки в смешанном составе.

В Академии тенниса с 10 утра начнутся состязания по теннису среди женщин и мужчин (матчи 1/4 финала).

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.