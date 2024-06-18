Баскетбольное двоеборье, борьба и шахматы: анонс шестого дня Игр БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Казани продолжаются Спортивные игры стран БРИКС. Сегодня будет разыграно 15 медалей в четырех дисциплинах. Это спортивная борьба, прыжки в воду, баскетбольное двоеборье и шахматы.

В ИТ-парке стартуют соревнования по быстрым шахматам среди женщин. В «Баскет-холле» пройдут сперва состязания в баскетбольном двоеборье одной второй турнира среди мужчин, а затем матчи за третье место и финальный поединок за медаль.

Дворец водных видов спорта примет участников в синхронных прыжках с 10-метровой вышки и 3-метрового трамплина. Отдельно будут соревноваться мужчины и женщины.

Во Дворце единоборств «Ак Барс» состоятся соревнования в вольной борьбе среди женщин в весовой категории 50 килограммов и финальный поединок мужчин в весовой категории 125 килограммов.

Помимо прочего, вне медального зачета пройдет турнир по теннису.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, всего будет разыграно 387 комплектов медалей.

Зрители также имеют возможность стать свидетелями яркой культурной программы. На всех объектах работают аниматоры. В «Баскет-холле» и Дворце единоборств гости могут приобрести фирменную атрибутику Игр БРИКС, в том числе талисман соревнований (это мягкая игрушка — леопард Бриксик).

В общей сложности при проведении игр задействуют 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу проводятся в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.