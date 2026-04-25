Баскетбольная команда Минлесхоза РТ выступила на Спартакиаде в Казани

В Казани на базе КСК «КАИ ОЛИМП» сегодня прошли соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады государственных служащих Республики Татарстан, сообщили в Министерстве лесного хозяйства РТ.

За победу боролись 22 команды, представляющие министерства и ведомства республики, а также территориальные структуры федеральных органов власти по РТ.

Честь Министерства лесного хозяйства РТ защищала сборная в составе Артема Николаева, Дмитрия Анохина, Анаса Сенгатуллина, Ильназа Хусаинова, Ильдара Байгузина, Рузаля Хайруллина, Айгуль Нур, Рифата Фалахова и Ильнара Сахапова.

Согласно сообщению, в ходе турнира специалисты сыграли против команд Министерства промышленности и торговли РТ и Министерства юстиции РТ.

Подобные спортивные мероприятия способствуют укреплению корпоративной культуры и развитию здорового образа жизни среди государственных служащих республики.