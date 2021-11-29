Баскетболисты УНИКСа помогли сборной России обыграть Исландию со счетом 89:65

Во втором туре группового турнира квалификации ЧМ-2023 по баскетболу два игрока казанского УНИКСа помогли сборной России обыграть Исландию со счетом 89:65 (17:4, 25:14, 35:18, 12:29).

В состав сборной страны, игравшей в Санкт-Петербурге, вошли два баскетболиста казанского УНИКСа — защитники Вячеслав Зайцев и Артем Комолов. Не попали в заявку на матч еще два казанца — Георгий Жбанов и Евгений Валиев.

Сборная России после побед над Италией и Исландией возглавляет турнирную таблицу группы «Н». 3 декабря УНИКС на своей площадке примет греческий «Олимпиакос» в рамках чемпионата Евролиги, где казанцы с семью победами при пяти поражениях занимают шестое место.