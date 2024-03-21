Баскетболисты Татарстана примут участие в Суперфинале турнира ПФО в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 23-24 марта состоится Суперфинал турнира Приволжского федерального округа 3х3 среди команд юношей и девушек учебных заведений среднего профессионального образования (СПО). Татарстан на турнире представят Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В.Лемаева (Нижнекамск) и Казанский технологический колледж.

В соревнованиях, кроме команд из Татарстана, также примут участие спортсмены из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской области и других регионов ПФО.

Для прохода в Суперфинал в отборочных соревнованиях приняли участие более 40 тысяч учащихся колледжей и техникумов из всех 14 регионов Приволжья. Турнир организован в три этапа: внутри учебного заведения, региональный и окружной. По итогам отборочных испытаний 28 команд юношей и девушек (112 человек) приехали в Нижний Новгород, чтобы выявить сильнейшего в Приволжском федеральном округе по баскетболу 3х3, сообщает пресс-служба полпреда Президента в ПФО.

Турнир, напомним, проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Вход на соревнования свободный.

В текущем сезоне в отборочных мероприятиях турнира (внутри учреждений СПО) приняли участие 41 642 студента (в 2023 году – 31 375 чел.), в т.ч. 23 563 юноши и 18 079 девушек.