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20 августа 2021  19:00
Cергей Гаврилов

Баскетболист Вячеслав Зайцев: «Хотел играть в Евролиге, поэтому выбрал УНИКС»

Одним из главных приобретений казанского УНИКСа в межсезонье стал 31-летний защитник Вячеслав Зайцев, который рассказал о причинах переезда в Казань, плюсах от коронавируса и полном тезке-модельере.

Баскетболист Вячеслав Зайцев: «Хотел играть в Евролиге, поэтому выбрал УНИКС»
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«В Санкт-Петербурге по-прежнему живут мои родители»

Известный модельер Вячеслав Зайцев в курсе, что у него есть полный тезка, играющий в баскетбол? Не предлагал форму особого фасона?

Нет, не сталкивался с ним никогда. Все, конечно, знают этого модельера, даже шутки по этому поводу бывают, но не уверен, что он знает про меня. Словом, мы с моим полной тезкой не знакомы. Если бы он интересовался спортом, то, возможно, было бы иначе. И в любом случае в его особой форме мне бы никто не позволил сыграть в официальном матче.

В твоем паспорте местом рождения указан Ленинград или Санкт-Петербург?

Ленинград, Санкт-Петербургом мой родной город стал в 1991 году. Там по-прежнему живут в центре мои родители, а моя семья прописана на Индустриальном проспекте, где я приобрел жилье. У нас с супругой есть четырехлетняя дочь. Смотрит баскетбол по телевизору и с удовольствием ходит на матчи.


Питерское братство в баскетболе существует? Например, с Антоном Понкрашовым или Игорем Заманским, которые ранее успешно играли в УНИКСе, ты контакты поддерживаешь?

Да я с обоими общаюсь. С Антоном в прошлом сезоне вместе играли в «Химках». Он сейчас ищет новую команду, а с Игорем мы играли в «Красном Октябре» в Волгограде. Регулярно общаемся до сих пор, поддерживаем отношения. Сейчас Игорь работает в питерском «Зените», курирует молодежь.

«В Лиге ВТБ даже играющих тренеров нет, а в Волгограде – президент играющий»

Знаешь, где провел самый успешный по статистике сезон? Это сезон-2015/2016 в «Красном Октябре» из Волгограда: 10,7 очка в среднем, 18 трехочковых, 133 подбора, 87 передач, 44 перехвата и 12 блок-шотов!

Да, конечно. Все у меня в Волгограде складывалось хорошо, неплохой сезон провел. А все потому, что я получал много игрового времени, отсюда и столь успешная статистика. Потом перешел в «Химки», где тоже были неплохие сезоны, хотя там времени игрового было поменьше, команда была совсем другая.

Имя Дмитрий Герасименко (родился 29.09.1978, – прим. Т-и) о чем-нибудь говорит? Чем запомнился играющий президент «Красного Октября»?

Конечно помню. Некоторое время поддерживали отношения. Хороший человек. От общения с ним остались только позитивные эмоции, как и от игры в его клубе. Очень интересная личность, уникальный случай играющий президент! В Лиге ВТБ даже играющих тренеров нет, а тут президент играющий! В том сезоне он играл немного, может быть, пару матчей, да и проводил на площадке мало времени. Одеяло на себя он не тянул, очки набирал, играл в свое удовольствие и на партнеров. Интересно было с ним на площадке.


Почему 7 июня 2021 года открытое письмо «Химок» губернатору Московской области не подписал из команды один Алексей Швед?

Это надо спрашивать у Шведа. У каждого есть свое мнение и свое решение, все было индивидуально в тот момент.

–​​​​​​​ Мнение главного тренера испанской «Басконии» Душко Ивановича тебе важно? Вот что он сказал в прошлом сезоне после игры с «Химками»: «Особенно хочу отметить игру разыгрывающего Вячеслава Зайцева. Он вырос в настоящего лидера команды».

Читал я эти слова после игры. Дело в том, что он со мной работал в «Химках», когда я туда пришел. Приятно было узнать мнение наставника команды Евролиги, в данном случае «Басконии», позитивные слова о себе.

«Не все мечты сбываются, но может быть, оно и к лучшему»

–​​​​​​​ Тема НБА когда-нибудь тебя волновала или это уже в прошлом? Комментатор Владимир Гомельский в своей конференции «Неделя в НБА» на сайте «НТВ-Плюс» еще в 2014 году высказался о том, кто из россиян, по его мнению, может уехать в НБА: Вячеслав Зайцев, Александр Гудумак и Артем Клименко.

У каждого ребенка, начинающего заниматься баскетболом, была мечта играть в НБА. Мечтал каждый, кто-то смог ее реализовать, кто-то нет. Не все мечты сбываются, но может быть, оно и к лучшему. Я себя комфортно чувствую в России, играю в Евролиге, где собраны очень хорошие игроки, в том числе из Америки. Это турнир очень высокого уровня, один из лучших в Европе.

–​​​​​​​ Спокойный и скромный – это про тебя? Помогают эти качества в игре? «Стараюсь, наоборот, не выходить из себя. Это может отрицательно повлиять на результат команды. Я разыгрывающий, чаще играю с мячом, чем другие, поэтому мне нужно меньше нервничать», – цитирую одно из твоих прежних интервью.

Да, я спокойный, но в разные моменты. В жизни никогда не зазнавался. Но все люди разные и по разному влияют на командную «химию».


Почему выбрал УНИКС, чем казанский клуб привлек тебя, наверняка были иные варианты?

Во-первых, УНИКС играет в Евролиге, очень хотел продолжить выступать в этом турнире. Это турнир высочайшего уровня, лучший в Европе. Во-вторых, я знаю, насколько красивый город Казань. Народ здесь позитивный. Рассмотрев варианты, выбрал для себя УНИКС. Евролига, хороший город, приличная командная «химия»  все это и повлияло на мое решение. Семья уже со мной в Казани, выбрали квартиру на улице Касаткина 10 минут от «Баскет-холла».

«Язык баскетбола – английский, все друг друга понимают»

Это один из плюсов коронавируса  команда проводит предсезонку дома, как сейчас УНИКС, согласен?

Да. Когда целый год иной раз проводишь без семьи, было такое у некоторых ребят в «Химках», это тяжело, неизбежно отражается на твоей игре. А тут после работы приходишь домой, где тебя встречают жена и дочка, это же здорово. И когда сборы проходят где-то за границей, то это всегда отрыв от близких. Здесь же моя семья со мной.


Был когда-нибудь в твоей биографии такой тренерский интернационал, как сейчас в УНИКСе: два хорвата (Велимир Перасович, Милан Каракаш), словенец (Юре Дракслар), грек (Рикардос Кампосас), татарин (Артур Бигеев), итальянец (Клаудио Колдабелла спортивный директор)?

Нет, конечно, иностранные тренеры есть во многих командах, но такого интернационала встречать точно не доводилось. Очень впечатляющий разлет разных стран. Но язык баскетбола – английский, все друг друга понимают.

Фото: bckhimki.com

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