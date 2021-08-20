Баскетболист Вячеслав Зайцев: «Хотел играть в Евролиге, поэтому выбрал УНИКС»

«В Санкт-Петербурге по-прежнему живут мои родители»

– Известный модельер Вячеслав Зайцев в курсе, что у него есть полный тезка, играющий в баскетбол? Не предлагал форму особого фасона?

– Нет, не сталкивался с ним никогда. Все, конечно, знают этого модельера, даже шутки по этому поводу бывают, но не уверен, что он знает про меня. Словом, мы с моим полной тезкой не знакомы. Если бы он интересовался спортом, то, возможно, было бы иначе. И в любом случае в его особой форме мне бы никто не позволил сыграть в официальном матче.

– В твоем паспорте местом рождения указан Ленинград или Санкт-Петербург?

– Ленинград, Санкт-Петербургом мой родной город стал в 1991 году. Там по-прежнему живут в центре мои родители, а моя семья прописана на Индустриальном проспекте, где я приобрел жилье. У нас с супругой есть четырехлетняя дочь. Смотрит баскетбол по телевизору и с удовольствием ходит на матчи.



– Питерское братство в баскетболе существует? Например, с Антоном Понкрашовым или Игорем Заманским, которые ранее успешно играли в УНИКСе, ты контакты поддерживаешь?

– Да я с обоими общаюсь. С Антоном в прошлом сезоне вместе играли в «Химках». Он сейчас ищет новую команду, а с Игорем мы играли в «Красном Октябре» в Волгограде. Регулярно общаемся до сих пор, поддерживаем отношения. Сейчас Игорь работает в питерском «Зените», курирует молодежь.

«В Лиге ВТБ даже играющих тренеров нет, а в Волгограде – президент играющий»

– Знаешь, где провел самый успешный по статистике сезон? Это сезон-2015/2016 в «Красном Октябре» из Волгограда: 10,7 очка в среднем, 18 трехочковых, 133 подбора, 87 передач, 44 перехвата и 12 блок-шотов!

– Да, конечно. Все у меня в Волгограде складывалось хорошо, неплохой сезон провел. А все потому, что я получал много игрового времени, отсюда и столь успешная статистика. Потом перешел в «Химки», где тоже были неплохие сезоны, хотя там времени игрового было поменьше, команда была совсем другая.

– Имя Дмитрий Герасименко (родился 29.09.1978, – прим. Т-и) о чем-нибудь говорит? Чем запомнился играющий президент «Красного Октября»?

– Конечно помню. Некоторое время поддерживали отношения. Хороший человек. От общения с ним остались только позитивные эмоции, как и от игры в его клубе. Очень интересная личность, уникальный случай – играющий президент! В Лиге ВТБ даже играющих тренеров нет, а тут президент играющий! В том сезоне он играл немного, может быть, пару матчей, да и проводил на площадке мало времени. Одеяло на себя он не тянул, очки набирал, играл в свое удовольствие и на партнеров. Интересно было с ним на площадке.



– Почему 7 июня 2021 года открытое письмо «Химок» губернатору Московской области не подписал из команды один Алексей Швед?

– Это надо спрашивать у Шведа. У каждого есть свое мнение и свое решение, все было индивидуально в тот момент.

–​​​​​​​ Мнение г лавного тренера испанской «Басконии» Душко Ивановича тебе важно? Вот что он сказал в прошлом сезоне после игры с «Химками» : «Особенно хочу отметить игру разыгрывающего Вячеслава Зайцева. Он вырос в настоящего лидера команды».

– Читал я эти слова после игры. Дело в том, что он со мной работал в «Химках», когда я туда пришел. Приятно было узнать мнение наставника команды Евролиги, в данном случае «Басконии», позитивные слова о себе.

«Не все мечты сбываются, но может быть, оно и к лучшему»

–​​​​​​​ Тема НБА когда-нибудь тебя волновала или это уже в прошлом? Комментатор Владимир Гомельский в своей конференции «Неделя в НБА» на сайте «НТВ-Плюс» еще в 2014 году высказался о том, кто из россиян, по его мнению, может уехать в НБА: Вячеслав Зайцев, Александр Гудумак и Артем Клименко.

– У каждого ребенка, начинающего заниматься баскетболом, была мечта играть в НБА. Мечтал каждый, кто-то смог ее реализовать, кто-то нет. Не все мечты сбываются, но может быть, оно и к лучшему. Я себя комфортно чувствую в России, играю в Евролиге, где собраны очень хорошие игроки, в том числе из Америки. Это турнир очень высокого уровня, один из лучших в Европе.

–​​​​​​​ Спокойный и скромный – это про тебя? Помогают эти качества в игре? «Стараюсь, наоборот, не выходить из себя. Это может отрицательно повлиять на результат команды. Я разыгрывающий, чаще играю с мячом, чем другие, поэтому мне нужно меньше нервничать», – цитирую одно из твоих прежних интервью.

– Да, я спокойный, но в разные моменты. В жизни никогда не зазнавался. Но все люди разные и по разному влияют на командную «химию».



– Почему выбрал УНИКС, чем казанский клуб привлек тебя, наверняка были иные варианты?

– Во-первых, УНИКС играет в Евролиге, очень хотел продолжить выступать в этом турнире. Это турнир высочайшего уровня, лучший в Европе. Во-вторых, я знаю, насколько красивый город Казань. Народ здесь позитивный. Рассмотрев варианты, выбрал для себя УНИКС. Евролига, хороший город, приличная командная «химия» – все это и повлияло на мое решение. Семья уже со мной в Казани, выбрали квартиру на улице Касаткина – 10 минут от «Баскет-холла».

«Язык баскетбола – английский, все друг друга понимают»

– Это один из плюсов коронавируса – команда проводит предсезонку дома, как сейчас УНИКС, согласен?

– Да. Когда целый год иной раз проводишь без семьи, было такое у некоторых ребят в «Химках», это тяжело, неизбежно отражается на твоей игре. А тут после работы приходишь домой, где тебя встречают жена и дочка, это же здорово. И когда сборы проходят где-то за границей, то это всегда отрыв от близких. Здесь же моя семья со мной.



– Был когда-нибудь в твоей биографии такой тренерский интернационал, как сейчас в УНИКСе: два хорвата (Велимир Перасович, Милан Каракаш), словенец (Юре Дракслар), грек (Рикардос Кампосас), татарин (Артур Бигеев), итальянец (Клаудио Колдабелла – спортивный директор)?

– Нет, конечно, иностранные тренеры есть во многих командах, но такого интернационала встречать точно не доводилось. Очень впечатляющий разлет разных стран. Но язык баскетбола – английский, все друг друга понимают.