Баскетболист УНИКСа Хезонья: «Лига ВТБ одна из ведущих в Европе, наряду с испанской»

Игрок казанского УНИКСа Марио Хезонья в интервью «Татар-информу» сравнил российский баскетбольный чемпионат с испанской лигой и Евролигой.

«Лига ВТБ точно одна из ведущих в Европе наряду с испанской. Я бы поставил ее на второе место после испанской и Евролиги. Приятно удивлен уровнем российской лиги. Приятно здесь играть. В Испании невозможно предсказать, кто кого победит. Конечно, два первых места зарезервированы за «Реалом» и «Барселоной», но там есть еще и «Валенсия», «Хувентуд», «Уникаха», «Баскония» – много невероятно хороших клубов, которые могут всегда удивить. Там знают, как играть. Масса хороших баскетболистов.

А Лигу ВТБ твердо ставлю на третье место. Догадывался, что встречу здесь каких-то легионеров, а увидел отличного уровня россиян и первоклассных легионеров. Причем в ряде команд всего по два иностранца, а все остальные русские. Но и они играют на очень высоком уровне», - заявил баскетболист.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью.