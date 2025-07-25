Баширов заявил, что из-за финансовых проблем «Салават» расстанется с рядом игроков

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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о трансферной политике уфимской команды.

«Теперь будет так: есть бюджет — под него и соберём команду. На сегодня громких трансферов не планируется. Прошедший плей-офф показал, что при отсутствии травмированных иностранных игроков наша молодёжь себя отлично проявила, не стушевалась. В новом сезоне у ребят будет постоянная практика, молодые будут биться, не жалея себя, это очень нравится болельщикам.

Уровень зарплат игроков в новом сезоне скорректирован. С рядом хоккеистов нам придётся расстаться, так как наши финансы ограничены. Работаем над ликвидацией всех задолженностей, власти республики нам помогают. Планируем провести сезон без превышения наших имеющихся финансов. При этом хочу отметить, что сейчас в «Салавате Юлаеве» собралась интересная команда, способная показать высокий результат!» – передает слова Баширова «Аргументы и факты».

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат минувшего сезона КХЛ на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде команда Виктора Козлова победила «Сибирь», а во втором – «Спартак» (по 4-3). В полуфинале уфимцы уступили «Локомотиву» (1-4), впоследствии взявшему Кубок Гагарина.

Новый сезон для «Салавата» стартует 6 сентября выездным матчем с «Торпедо». Первая домашняя игра уфимцев состоится 12 сентября, где клуб встретится с «Автомобилистом».