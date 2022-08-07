Баширов: Запад хочет спровоцировать удары России по Киеву

Западные страны поставляют вооружение Украине, и способны «тайком» передать в том числе ракеты с большой дальностью (300 м), считает политтехнолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. При этом он уверен, что Запад одобряет использование этого оружия для ударов по российским городам, но добавляет, что на ходе спецоперации это не отразится.

Наращивание поставок тяжелого вооружения на Украину нужно западным странам для эскалации ударов российской армии по Киеву, считает Баширов. Это, по его мнению, позволит запросить новые масштабные вливания в покупку оружия.

«Европа скуксилась и не хочет больше финансировать войну на Украине. Огненный вал на Донбассе от российской артиллерии, или кинжальные атаки в разных городах Украины или якобы бомбежки школ и больниц уже не «продаются» СМИ и политикам, особенно в августе – они все по курортам разъехались. А вот если Россия ударит по правительственным зданиям в Киеве, то совсем другое дело», – пишет эксперт, добавляя, что России нельзя попадаться в эту «ловушку».

Напомним, в июле официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что Киеву уже доставили снаряды для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальность до 300 км. Сообщалось также, что за несколько месяцев Украина получит военную помощь на сумму, которая превышает военные расходы Италии, Канады или Польши за весь прошлый год.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.