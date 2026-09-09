Баширов: «Жаль, но мы не могли оставить Кузнецова»

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Генеральный менеджер клуба Ринат Баширов впервые развернуто прокомментировал расставание с Евгением Кузнецовым, чей переход в «Сибирь» уже состоялся.

Он признал, что решение далось непросто, но назвал главные причины, почему контракт не был продлен.

«Он нам, конечно, здорово помог. Возможно, без него мы бы не прошли «Автомобилист». Но этот этап закончился, сезон завершился. Мы разложили все, что у нас есть, разговаривали с тренерским штабом и пришли к выводу, что, наверное, мы не сможем оставить его в команде», — заявил функционер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Главную проблему Баширов видит в нестабильности формы хоккеиста:

«Главная причина, думаю, в том, что тренерский штаб не мог рассчитывать на него в полной мере на протяжении всего сезона. Для этого пришлось бы приобретать еще одного центрального хорошего уровня. Но мы не можем себе этого позволить. У нас не было ресурсов для такой конструкции. И, кроме того, Евгения нельзя просто держать в ротации. Не думаю, что и ему это было комфортно. Эту проблему пришлось бы решать на протяжении всего сезона. Поэтому посчитали, что сейчас такой вариант нам не подходит. Хотя по-человечески, конечно, жаль. Было бы здорово, если бы он мог остаться», – признался Баширов.

Отдельно Баширов объяснил затянувшееся молчание клуба в соцсетях:

«Почему мы долго не прощались с Евгением в клубных соцсетях? Не исключали варианта, что мы могли бы продолжить совместную работу».

Он также подтвердил, что в команде учитывали критику в адрес Кузнецова:

«Евгений Кузнецов стал самой заметной фигурой в КХЛ после возвращения из Северной Америки. Он всегда был на виду. Его обсуждали эксперты, тренеры, игроки, болельщики. И много говорилось в том числе о том, что иногда он был не готов играть на своем уровне. И нам приходилось это учитывать».

При этом Баширов не исключает, что клуб мог ошибиться:

«Сейчас сложно сказать, верным было наше решение или нет. Соглашусь с агентом Бабаевым, что при правильной предсезонной подготовке Евгений мог бы стать лидером нашей команды в предстоящем сезоне. Теперь нам осталось только наблюдать за его игрой в другом коллективе».

На вопрос, получится ли у Кузнецова в «Сибири», генменеджер ответил кратко

«Думаю, да. Желаем ему всего хорошего в новом сезоне», – сказал Баширов.