Баширов: В КХЛ некоторые клубы потеряли приличие, им все можно, а остальные - крепостные

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал свои слова о нечестной финансовой игре в КХЛ. Он отметил, что в лиге есть привилегированные клубы, и есть все остальные.

«Что в лиге происходит — нам не очень нравится, да. Мы считаем, что неконкурентная среда, она присутствует. Мы открыто об этом говорим с лигой, они нас понимают, не все могут сделать, но некоторые команды, потеряли приличие.

У всех там есть какие-то кураторы, значит, близкие люди к каким-то там большим начальникам. Вот, и они, может, к этому никакого отношения и не имеют, но их подчиненные считают, что все остальные — крепостные, и можно делать все, что хочешь.

Поэтому я вот это имел в виду, что нам приходится в наших условиях играть в эту нечестную игру, находить какие-то решения, потому что мы не можем на это повлиять. Но мы будем об этом как бы говорить. Вот, и на совещаниях, потому что те регламенты, регламент, о котором нам говорят, значит, ну, когда их обходят, и все это понимают, и реакция потом длится на изменения регламента год-два-три, да там… ну, это не то, что мы хотели бы.

Мы хотели точно честной игры, честного соблюдения регламента и жестких санкций для тех, кто эти регламенты не выполняет», – приводит слова Рината Баширова «ТИ-Спорт» с пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в Уфе.