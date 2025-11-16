Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

В Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала состоялся показ спектакля «Не успела сказать «люблю» в рамках «Больших гастролей» Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури.

С тех пор, как муж Фархинур Нурулла (Артур Кабиров) пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны, прошло 64 года. Сейчас Фархинур (Ильгиза Гильманова) уже за восемьдесят, и только теперь она получает вести о дальнейшей судьбе пропавшего мужа — он находился в концлагере, там же умер и был похоронен. Почти всю свою жизнь Фархинур винила себя за то, что не успела сказать уходившему на фронт мужу: «Люблю». Но теперь она полна решимости совершить свое паломничество из башкирской деревни к могиле Нуруллы и сказать ему свое «люблю».

Премьера спектакля-кинодрамы состоялась весной к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Инсценировка создана на основе одноименной повести башкирской писательницы Гульсиры Гизатуллиной. Режиссер — Айрат Абушахманов. Авторы инсценировки: Айрат Абушахманов и Динара Каюмова. Художник-постановщик — Альберт Нестеров. Композитор — Рамис Хакимов. Хореограф — Ринат Абушахманов. Художник по свету – Сергей Гаевой. Видеорежиссер — Руслан Юлтаев.

Жанр кинодрамы определен не случайно. Вместе с живыми актерами на сцене установлен широкий экран, на котором тоже происходит действие. На экране появляются попутчики Фархинур и дорожные пейзажи. Несмотря на то, что фактически Гильманова существует в формате монолога, между ней и экраном складывается настоящий диалог. По мнению театроведа Айгуль Салиховой, эти экраны выглядят здесь очень уместно, передавая документальность. Необычно выглядит и наклонная сцена, видимо, отражающая постоянные борьбу и усилия героини.

«Каждая работа Альберта Нестерова удивляет. Казалось бы, это жизненная история, но через сценографию появляется воздушный, классический, метафоричный образ. Я люблю «Башдрам», – поделилась заместитель мэра Казани Гузель Сагитова своими впечатлениями с корреспондентом «Татар-информа».

Отдельного внимания заслуживает игра Ильгизы Гильмановой, так плавно и естественно она перевоплощалась из 19-летней девушки в бабушку и обратно. Из подручных средств только плащ и платок, все остальное: голос и пластика актрисы.

«Я не все посмотрела, но то, что увидела, впечатлило, особенно сегодня — игра Ильгизы [Гильмановой], супруги Айрата Абушахманова. Сейчас у нас насмотренности много, и мало что удивляет, но её перевоплощение за секунду дорогого стоят, мне кажется, это дар», – рассказала Сагитова.

Любопытно, что конфликт Великой Отечественной войны показан здесь с двух сторон. В одной из сцен мы видим, как такая же женщина, но уже немка, читает письма своего мужа из Сталинграда. Немецкий офицер выжил и посвятил себя борьбе с фашизмом. Лишь то, что немецкий офицер (отец немецкого посла в Москве) выжил, позволило Фархинур выполнить свою духовную миссию.

Единственный вопрос — возможно ли сегодня совершить такое путешествие? Так ли легко получить визу? Череда сказочных совпадений вкупе с жизненной философией Фархинур позволяет героине без всякого сопротивления дойти до своей цели. Ее любовь преодолевает не только юридические, но и языковые барьеры.

«Я понял секрет победы Советов — они победили любовью», — говорит посол, одобряя визу Фархинур.

«Большие гастроли» Башдрамтеатра в Казани завершатся уже сегодня. На сцене Театра Камала покажут муызкальную комедию «Кодаса». О том, как начались гастроли «Башдрама» в Казани мы спросили главного режиссера театра Айрата Абушахманова.