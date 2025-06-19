«Башакшехир» готов предложить два миллиона евро за Баринова

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«Башакшехир» заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Турецкая команда уже вела переговоры на словах с «железнодорожниками» и представителями футболиста. Сейчас «Локомотив» ждет, когда «Башакшехир» отправит официальное предложение по трансферу Дмитрия. В Турции готовы заплатить два миллиона евро за россиянина, сообщает источник.

В минувшем сезоне Баринов отыграл 26 матчей в РПЛ за «Локомотив», где отдал четыре передачи. Также на счету Баринова девять матчей и один ассист в Кубке России.

Напомним, «Локомотив» занял шестое место в таблице РПЛ сезона 2024/25.Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка. На пятом расположилось московское «Динамо» (56), на четвертом – «Спартак» (57). Бронзу взял ЦСКА с 59-ю баллами, серебро – «Зенит» с 66 очками. Золото досталось «Краснодару» – коллектив Мурада Мусаева набрал 67 баллов.