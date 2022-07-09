Баш мухтасиб Казанский: На всех местах заклания животных соблюдены санитарные нормы

В Казани к празднику Курбан-байрам подготовили 17 мест для заклания животных. На всех из них строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические и духовные нормы, подчеркнул Баш мухтасиб Казанский Рустем хазрат Валиулин в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Семь лет назад в ДУМ РТ старались подсчитать, в скольких местах производится жертвоприношение. По словам Валиулина, тогда их количество было намного больше, но качество обслуживания населения не устраивало.

«Я ощутил солидарность со стороны и представителей мэрии, и всех государственных служб, с которыми тогда мы начали взаимодействие в этом направлении. Наш труд привел к тому, что в Казани появились 17 мест для заклания, в которых соблюдены все санитарно-эпидемиологические и духовные нормы», – сказал хазрат.

Напомним, обряд заклания жертвенных животных продлится в течение трех дней — до 22 июля. Службы столицы Татарстана планируют провести работу по ликвидации несанкционированных мест торговли жертвенными животными и недопущения их забоя в неустановленных местах.