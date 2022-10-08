«Барыс» в Казани обыграл «Ак Барс» в рамках чемпионата КХЛ

«Ак Барс» проиграл в Казани «Барысу» (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Красивый гол Артема Галимова не помог команде Олега Знарка прервать серию поражений. «Барсы» проиграли третий матч подряд.

По сравнению с последним матчем чемпионата, в запасе у «барсов» остались Кристиан Хенкель, Кирилл Адамчук, Никита Лямкин и Даниил Тарасов. Вместо них на лед вышли Василий Токранов, Максим Чудинов, Марк Янчевский и Артем Галимов.

В конце первого периода Самат Данияр вывел «Барыс» вперед, бросив в ближний угол ворот Тимура Билялова. Шайба от штанки угодила вратарю «Ак Барса» в спину и отскочила в ворота -1:0. Однако почти сразу после перерыва Кирилл Петров броском со средней дистанции поразил ворота «Барыса». Так «Ак Барс» реализовал большинство — 1:1.

Но в целом второй период остался за гостями. Сначала Адиль Бекетаев выполнил кистевой бросок и шайба рикошетом от защитника «Ак Барса» отскочила в ближний угол ворот. Позже «Барыс» реализовал большинство усилиями Линдена Вея. Казанцы ответили шикарной шайбой в исполнении Артема Галимова, который обыграл двух защитников гостей и эффектно обыграл вратаря — 2:3.

В заключительной трети матча «Барыс» не стал прижиматься к своим воротам, активно действуя в атаке. «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 12 октября в Магнитогорске против «Металлурга». Начало встречи в 17:00.

«Ак Барс» – «Барыс» – 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

0:1 Данияр (Муратов, Шестаков, 18:11)

1:1 Петров (Сафонов, Войнов, 22:14, 5х4)

1:2 Бекетаев (Сергиенко, 27:05)

1:3 Вей (Луис, Григорьев, 31:58, 5х4)

2:3 Галимов (36:02)