«Барыс» расстался с экс-форвардом «Ак Барса»

Казахстанский «Барыс» сегодня расторг контракт с канадским нападающим Мэттью Фрэттином. Об этом информирует пресс-служба КХЛ.

В сезоне 2021–2022 годов 34-летний канадский нападающий сыграл 33 матча, в которых набрал 9 (5 + 4) очков при показателе полезности «-17».

Сезон 2019–2020 годов Фрэттин отыграл за казанский «Ак Барс», где в 60 матчах набрал 33 (11 + 22) очка, после чего вернулся в «Барыс», куда приехал из Канады в 2017 году.

Контракт Фрэттина с «Барысом» действовал до 30 апреля 2022 года, но в клубе решили расторгнуть его раньше.