news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
2 февраля 2022  15:41
Cергей Гаврилов

«Барыс» расстался с экс-форвардом «Ак Барса»

news_top_970_100

Казахстанский «Барыс» сегодня расторг контракт с канадским нападающим Мэттью Фрэттином. Об этом информирует пресс-служба КХЛ.

В сезоне 2021–2022 годов 34-летний канадский нападающий сыграл 33 матча, в которых набрал 9 (5 + 4) очков при показателе полезности «-17».

Сезон 2019–2020 годов Фрэттин отыграл за казанский «Ак Барс», где в 60 матчах набрал 33 (11 + 22) очка, после чего вернулся в «Барыс», куда приехал из Канады в 2017 году.

Контракт Фрэттина с «Барысом» действовал до 30 апреля 2022 года, но в клубе решили расторгнуть его раньше.

#ХК Ак барс #хк барыс
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное