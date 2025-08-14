«Барыс» подписал вратаря «Эдмонтон Ойлерс»

Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский «Барыс» объявил о заключении контракта с голкипером из системы «Эдмонтон Ойлерс» Оливье Родриге. Договор односторонний и будет рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба «Барыса».

25-летний канадский голкипер перешёл в казахстанскую команду из системы «Эдмонтона», которым он был задрафтован в 2018 году. В прошлом сезоне Родриге дебютировал в НХЛ в составе «нефтяников», а также сыграл в 41 игре в АХЛ, в составе фарм-клуба «Бейкерсфилд Кондорс». В среднем Оливье пропускал по 3,12 шайбы за игру, отражая при этом 89,7% бросков.

Напомним, в нынешнее межсезонье «Барыс» возглавил тренер Михаил Кравец.