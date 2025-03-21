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На главную ТИ-Спорт 21 марта 2025 13:22

«Барыс» перед матчем с «Ак Барсом» тренировался с баллонами

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«Барыс» перед матчем с «Ак Барсом» тренировался с баллонами
Фото: ru.hcbarys.kz

«Барыс» перед разгромным поражением от «Ак Барса» (0:8) в рамках регулярного чемпионата КХЛ тренировался с баллонами. Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

«Забавный факт: накануне матча с «Ак Барсом» игроки «Барыса» провели тяжелейшую тренировку с баллонами. Объяснили так: мы готовы, завтра «Ак Барс» перебегаем и разорвем. По-моему, сработало», – написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Напомним, победа в том матче была крупнейшей в истории противостояния «Ак Барса» с «Барысом».

В данный момент казанцы идут на пятом месте в таблице Восточной конференции. Астанчане же расположились на последнем, 12-м месте «Востока».

#ХК Ак барс #хк барыс #спорт #кхл #хоккей
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