«Барыс» огласил имена членов тренерского штаба на сезон 2025/2026

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Астанинский «Барыс» опубликовал полный состав тренерского штаба на предстоящий сезон. Михаил Кравец официально стал главным тренером казахстанской команды. Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая следующего года. Также в контракте прописана опция продления еще на один сезон. Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ.

Полный список тренерского штаба выглядит так:

Главный тренер – Михаил Кравец.

Ассистент главного тренера – Талгат Жайлауов.

Тренер нападающих – Александр Савченков.

Тренер защитников – Евгений Королёв.

Тренер по ОФП – Денис Малинин.

Видеотренер – Сергей Тамбулов.