«Барыс» огласил имена членов тренерского штаба на сезон 2025/2026
Астанинский «Барыс» опубликовал полный состав тренерского штаба на предстоящий сезон. Михаил Кравец официально стал главным тренером казахстанской команды. Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая следующего года. Также в контракте прописана опция продления еще на один сезон. Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ.
Полный список тренерского штаба выглядит так:
Главный тренер – Михаил Кравец.
Ассистент главного тренера – Талгат Жайлауов.
Тренер нападающих – Александр Савченков.
Тренер защитников – Евгений Королёв.
Тренер по ОФП – Денис Малинин.
Видеотренер – Сергей Тамбулов.