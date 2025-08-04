news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 4 августа 2025 12:29

«Барыс» огласил имена членов тренерского штаба на сезон 2025/2026

Читайте нас в
Телеграм
«Барыс» огласил имена членов тренерского штаба на сезон 2025/2026
Фото: hawk.ru

Астанинский «Барыс» опубликовал полный состав тренерского штаба на предстоящий сезон. Михаил Кравец официально стал главным тренером казахстанской команды. Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая следующего года. Также в контракте прописана опция продления еще на один сезон. Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ.

Полный список тренерского штаба выглядит так:

Главный тренер – Михаил Кравец.

Ассистент главного тренера – Талгат Жайлауов.

Тренер нападающих – Александр Савченков.

Тренер защитников – Евгений Королёв.

Тренер по ОФП – Денис Малинин.

Видеотренер – Сергей Тамбулов.

#хк барыс #астана
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Кому из татарстанцев назначат минимальное пособие по безработице

Кому из татарстанцев назначат минимальное пособие по безработице

3 августа 2025
В Казани продают 61-летний автомобиль с пробегом 11 тыс. км

В Казани продают 61-летний автомобиль с пробегом 11 тыс. км

3 августа 2025