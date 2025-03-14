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Общество 14 марта 2025 16:23

Директор Сайлюгемского нацпарка рассказал в Казани о встрече со снежным барсом

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Директор Сайлюгемского национального парка (Республика Алтай) Денис Маликов за свою многолетнюю практику однажды повстречал снежного барса в дикой природе. Об этом он сообщил сегодня журналистам на Международной конференции по вопросам сохранения снежного барса в Казани.

«В тот момент мы его искали <…> и я уже полдня лежал и смотрел в одну и ту же точку. Он просто встал и потянулся. Несмотря на то, что я полдня туда смотрел, я его не видел», - сообщил он.

Маликов отметил, что вероятность встречи человека со снежным барсом в дикой природе – большая редкость.

«Во-первых, у него такая окраска, что можно наступить и не заметишь. А во-вторых, снежных барсов очень мало, но иногда встречи случаются», - сказал он.

Также спикер отметил, что барсы миролюбивы.

«Известны факт, что снежный барс миролюбив, он не нападает на людей в отличие от тигров, которые довольно агрессивны», - добавил он.

Международная конференция по вопросам сохранения снежного барса проходит 14-15 марта в Казанской Ратуше. В ее работе принимают участие 180 участников из 12 стран, на территории которых обитает снежный барс (ирбис). Это Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В таком формате международное сообщество по вопросам сохранения снежного барса в последние годы еще не собиралось. Сохранение популяции снежного барса способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».

#Экология #снежные барсы #Экологическая конференция
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