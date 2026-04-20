Барсики и Бони: названы самые частые клички потерявшихся животных в Татарстане

Сервис PetKa компании «Лаборатория Касперского» для поиска пропавших питомцев совместно с всероссийской системой защиты животных Pet911 проанализировали, какие животные чаще всего терялись в Татарстане в 2025 году, сообщает пресс-служба компании.

Среди кошек в лидерах по потерям оказались Барсики, Симбы и Васи. У собак в антирейтинге лидируют питомцы с кличками Боня, Арчи и Марта.

Среди пород у собак чаще всего пропадают хаски, на втором месте – лабрадоры, на третьем – немецкие овчарки. У кошек лидируют шотландские вислоухие, британские короткошерстные и бенгальские кошки.

Кинолог, зоопсихолог Pet911 Алексей Громов пояснил, что статистика потерь отражает изменения в культуре содержания животных в России. С каждым годом питомцев находят быстрее, а число найденных растет. Лучшая защита от потери закладывается еще до появления питомца в доме: чем глубже будущий владелец изучит характер и особенности выбранной породы, тем спокойнее и безопаснее сложится их совместная жизнь.

