Барсик и актеры агитбригады встретили избирателей на одном из участков в Казани

Фото: © Александра Давыдова/ «Татар-информ»

Сегодня в России стартовал второй день восьмых по счету выборов Президента Российской Федерации. Возле казанской гимназии №103 по улице Адоратского голосовать избирателей приглашали необычным способом – для них подготовили небольшой перформанс с участием актеров агитбригады, а также клубного символа хоккейной команды «Ак Барс» Барсика.

«Сегодня праздник, все люди приходят, делают важный выбор в своей жизни, как уж тут остаться в стороне! Поэтому мы сегодня всей семьей тоже собрались и приехали. Мы пока еще только на первом участке дарим радость, но обязательно в течение дня будем ездить, у нас и подарков много подготовлено», – рассказал актер, представившийся дедушкой Мирзой из деревни «Холодный родник».

Фото: © Александра Давыдова/ «Татар-информ»

Он также представил и свою творческую «семью»: сына, мечтающего стать профессором и ни на минуту не выпускающего книгу из рук, дочь – будущего блогера, жену-предпринимательницу, пытавшуюся продать одежду пришедшим проголосовать избирателям и постоянно сетовавшую, что «торговля не идет». Сопровождал их «деревенский гармонист», а приехали актеры на брендированном автомобиле «Всей семьей на выборы!».

Фото: © Александра Давыдова/ «Татар-информ»

Избиратели вместе с семьей дедушки Мирзы пели татарские народные песни под гармонь, танцевали, а также не упустили возможности сфотографироваться с Барсиком. Таким образом можно было совместить приятное с полезным – получить памятный кадр и поучаствовать в розыгрыше автомобиля «Лада». Кстати, после завершения перфоманса клубный символ «Ак Барса» также отправился на избирательный участок и «отдал свой голос», предъявив члену комиссии свои главные документы – усы, лапы и хвост.

Фото: © Александра Давыдова/ «Татар-информ»

«Выборы в нашей семье всегда были праздничным днем. Еще будучи маленькой, я с родителями ходила голосовать, а сегодня уже пришла сюда со своим ребенком. Думаю, что отдать голос в эти дни очень важно, ведь мы выбираем свое будущее, и именно от нас зависит, каким оно будет. А такие “завлекалочки” – это очень здорово, еще больше благодаря ним чувствуется праздник», – поделилась с корреспондентом Татьяна, пришедшая проголосовать с семьей.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.





Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).