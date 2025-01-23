«Барс» сыграет с «Торосом» в малом «зеленом дерби»

Фото: bars.ak-bars.ru/

Казанский ХК «Барс» сегодня примет нефтекамский «Торос» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. В игре фарм-клубов «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» команды разыграют малое «зеленое дерби».

Казанская команда идет на семнадцатом месте в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги, имея в своем активе 51 очко. В последний игровой день «Барс» на своем льду был сильнее ижевской «Ижстали» – 5:2.

«Торос» располагается в нижней части турнирной таблицы, набрав 44 балла. В предыдущей игре нефтекамцы на своем льду потерпели поражение от ХК «Норильск» со счетом 0:2.

Сегодняшняя встреча состоится на льду казанского Дворца Спорта. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.