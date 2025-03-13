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На главную ТИ-Спорт 13 марта 2025 08:16

«Барс» сразится с саратовским «Кристаллом» в ВХЛ

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«Барс» сразится с саратовским «Кристаллом» в ВХЛ
Фото: bars.ak-bars.ru

Сегодня «Барс» в Саратове встретится с местным «Кристаллом» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Начало игры – в 17:30 по мск.

Казанцы после 61 встречи занимают 23-е место в турнирной таблице. В прошлом матче «Барс» победил московскую «Звезду» (3:1).

«Кристалл» же расположился на 30-й строчке ВХЛ. В последней игре саратовчане уступили «Норильску» (2:3). Отметим, что сегодня команды сыграют между собой уже во второй раз за текущий сезон. В первой встрече победили казанцы (3:2).

Отметим, что всего противостояние команд в ВХЛ насчитывает семь матчей, в пяти из которых победил «Барс», а в двух – саратовская команда. Добавим, что «Кристалл» не может победить казанцев на протяжении четырех игр. Последняя победа была добыта в 2016 году (5:2).

#хк барс #ВХЛ #спорт #хоккей
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