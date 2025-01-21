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«Барс» сразится с «Ижсталью» в матче чемпионата ВХЛ
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фото: ak-bars.ru
Хоккейный клуб «Барс» сегодня сыграет против «Ижстали» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск.
В своей последней игре команда Александра Степанова уступила «Молоту» со счетом 2:5. В трех крайних матчах у «Барса» два поражения.
Казанская команда после 44 матчей занимает 18-е место в турнирной таблице ВХЛ с 49 очками.
«Ижсталь» по окончании 43 игр располагается на 30-й строчке таблицы ВХЛ с 35 очками.
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