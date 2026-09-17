«Барс» провел открытую тренировку перед игрой с «Олимпией»

Фото: bars.ak-bars.ru

Завтра казанский «Барс» в рамках чемпионата ВХЛ принимает кирово-чепецкую «Олимпию». А сегодня подопечные Александра Степанова провели открытую тренировку.

Наставник «барсов» поговорил с журналистами. В частности, отметил, в каком состоянии ребята подходят к предстоящей встрече:

«В принципе, вливаемся. Старт тяжелый сейчас, все команды равные примерно по Лиге. Присматриваемся к командам, немножко налаживаем свою игру. Ребята новые пришли в команду, в принципе, даем молодым играть. В рабочем процессе всё», – сказал Александр Степанов СМИ.



Отметим, что регулярный чемпионат для казанского клуба начался с выездной серии – из четырех матчей удалось победить только в одном: против «Дизеля» (3:1).

При этом Степаном подчеркивает, что хоть и случился недонабор очков, но это никак не влияет на их дальнейшую работу. И оценил потенциал обновленной команды не ниже, чем в прошлом сезоне. Но добавил что многое будет зависеть от самих игроков: насколько быстро новички смогут адаптироваться и влиться в коллектив. А следующим кандидатом в первую команду (вслед за Александром Ивановым) тренер называет Малика Саберзянова.

В этом сезоне состав «Барса» пополнил чемпион России и обладатель Кубка Гагарина – защитник Роман Абросимов.

«Рад вернуться в родной клуб, поскольку я здесь начинал путь с молодежного хоккея и до КХЛ. Приняли отлично. Со многими ребятами знаком, играл уже. Поэтому только положительные эмоции», – сказал Абросимов «ТИ-Спорту».

И добавил, что в «Барсе» и системно, и тактически не все пока что в тонусе:

«Команда работает над ошибками, совершенными в предсезонке. Особенно опытные игроки помогают молодым, делятся своим опытом», – сказал Абросимов «ТИ-Спорту».

Узнали журналисты и о целях на сезон:

«Во-первых, попасть в плей-офф – одна из главных задач. Опять же, это больше для нападающих, больше забивать, меньше пропускать. И подготовить хотя бы пару человек для первой команды», – пояснил Степанов.

Матч «Барса» и «Олимпии» пройдет завтра, 18 сентября, на домашней арене. Начало встречи в 18:30.

Автор материала: Карина Ямалетдинова