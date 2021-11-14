«Барс» остановил победную серию «Нефтяника»

После сегодняшней победы в Казани «Барса» над альметьевским «Нефтяником» пяти-матчевая победная серия гостей в чемпионате ВХЛ прервалась. «Барс» выиграл со счетом 5:1.

Альметьевцы набрали хороший ход после четырех подряд домашних побед, выиграли они позавчера и в Пензе, так что и сегодня в Казани «Нефтяник» намеревался продлить свою победную серию, но «Барс» не позволил ему этого.

Отметим в стартовой пятерке казанцев четверых хоккеистов, уже поигравших за «Ак Барс». Да и в рядах гостей немало воспитанников казанского хоккея, масса игроков, отметившихся в обеих командах. Поэтому матч точно не был рядовым, еще и соседи по турнирной таблице — у обеих команд было по 25 очков.

Вспомним, что три члена тренерского штаба «Нефтяника» были чемпионами России 1998 года в составе родного «Ак Барса»: главный тренер Ильнур Гизатуллин, тренер вратарей Дмитрий Ячанов и тренер Михаил Сарматин. Игра как раз прошла на льду старого дворца спорта, где и состоялся первый триумф «Ак Барса».

В первом периоде хозяева быстро вышли вперед, Артем Валеев попал точно под перекладину. После видеопросмотра гости заподозрили блокировку вратаря, гол был засчитан, 1:0. Довольно скоро «Нефтяник» перевел игру в зону казанцев. Но период заслуженно за казанцами, счет бросков в створ ворот характерен, 9 — 2.

Начало второго периода стало холодным душем для альметьевцев. Капитан «Барса» Максим Пестушко броском с острого угла застал врасплох вратаря «Нефтяника» Рафаэля Хакимова, 2:0. В середине периода с близкого расстояния Дмитрий Кателевский делает счет 3:0. Хакимов уступает свое место в рамке Федору Коротаеву. Помогло. Вскоре гости реализовали большинство, Артур Болтанов преуспел на добивании, 3:1. Но больше до перерыва никто не забил. Однако броски в створ ворот 12 — 14 говорят о переходе инициативы к альметьевцам.

В заключительной трети матча Семен Терехов неожиданным кистевым броском огорошил Коротаева, 4:1. Это серьезная заявка «Барса» на победу. Страсти неминуемо накалились, пошли драки земляков. А сольный рейд Кателевского поставил точку в матче, 5:1, дубль Дмитрия.

«Барс» (Казань) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Шайбы забросили: Валеев (5), Пестушко (22), Кателевский (30, 50), Терехов (48) — Болтанов (36). Штраф: 10 — 12.

После 23 игр в активе альметьевцев осталось 25 очков, 16-е место, у казанцев — 27 очков, 14-е место. В следующем туре 16 ноября «Нефтяник» в Самаре сыграет с ЦСК ВВС, а «Барс» примет дома пермский «Молот».