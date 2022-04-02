Барокко вместо комедии: оркестр La Primavera отметил День Дурака музыкой XVII-XVIII веков

Ежегодно ко Дню Дурака камерный оркестр La Primavera под руководством худрука Рустема Абязова подходил со всей ответственностью. Для преданных слушателей коллектива на сцене Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева разворачивались юмористические зарисовки под звуки самых популярных мотивов академической музыки разных эпох.

Однако в этом году добрая традиция была прервана. По словам самого маэстро, разыгрывать капустник на фоне происходящих событий в мире было бы неуместным. Поэтому на смену «клоунады» пришла музыка серьезная – барочная.

«Было бы странно, если мы сейчас вышли на сцену и начали бездумно веселиться. Поэтому было принято решение программу заменить», – пояснил Абязов.

Говоря об эпохе барокко, первыми на ум пришли бы имена Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Генделя, Арканджело Корелли, Жана-Батиста Люлли. Однако и здесь оркестр «обманул» ожидания – афишу концерта украсили совсем другие фамилии. Чарльз Эйвисон (Англия), Юхан Хельмик Руман (Швеция), Кристофер Граупер (Германия), Генрих Игнац Франц Фон Бибер (Австрия) – хотя бы несколько этих имен доселе едва ли слышали гости концерта. И хотя все они творили несколько столетий назад, сочинения этого вечера для Татарстана стали премьерными.

«Программа концерта была придумана мной давно, но по разным причинам руки до нее все никак не доходили. Она словно ждала своего часа, и наконец пришло ее время», – рассказал маэстро.

По его словам, «Неизвестная Европа в барочном звучании» стала своеобразным ответом оркестра La Primavera на попытки Запада запретить русскую культуру на территории европейских стран.

«Общечеловеческими ценностями нужно дорожить. Нужно не умалять, а, наоборот, возносить такие объединяющие миротворческие категории, как культура, искусство и спорт. Использовать высшие духовные сферы в политических играх нецивилизованно. Такое положение дел очень настораживает», – считает Рустем Абязов.

Маэстро поделился, что даже в советское время в эпоху «железного занавеса» сфера культуры развивалась – советские артисты, музыканты продолжали свою гастрольную деятельность, а русский балет и вовсе гремел на весь мир.