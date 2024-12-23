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Барнаулец заплатит 1,5 млн компенсации блогеру из Челнов за плагиат курсов об отношениях
Арбитражный суд Алтайского края обязал барнаульского предпринимателя Александра Романова выплатить 1,5 млн рублей в пользу автора курсов по отношениям и блогера из Набережных Челнов Евгении Александровой за нарушение ее авторских прав. Информация размещена в картотеке суда.
В своем иске блогер из Татарстана утверждала, что Романов неправомерно использовал ее интеллектуальные произведения, включая несколько курсов по отношениям и личностному росту. Позже это подтвердила судебная экспертиза.
В результате разбирательства суд признал действия ответчика незаконными, посчитав что Романов «незаконно использовал принадлежащие Александровой результаты интеллектуальной деятельности путем их публичного показа, распространения в сети Интернет, продажи».
Судя по материалам дела, курс Романова купили 177 человек по цене 17,5 тыс. рублей. Согласно позиции суда, заявленный Александровой размер компенсации в 1,5 млн рублей был значительно ниже суммы причиненных убытков.
Тем не менее, суд полностью удовлетворил иск, обязав Романова выплатить 1,5 млн рублей, а также 28 тыс. рублей государственной пошлины и 135 тыс. рублей за проведенную экспертизу.
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