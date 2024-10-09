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Бармин: Коллективный Запад дает Украине «лицензию» на уничтожение народа
Коллективный Запад фактически дает киевскому режиму «лицензию» на уничтожение своего населения. Это все делается ради несбыточной мечты о победе над Россией. Иными словами, западные страны становятся соучастными к совершенным преступлениям со стороны украинских властей. Таким мнением поделился первый секретарь дипмиссии РФ при ООН в Женеве Илья Бармин.
«Молчание Запада о преступлениях киевского режима фактически дает Украине лицензию на уничтожение собственного народа, мечтая о победе над Россией», - цитирует спикера РИА «Новости».
Он отметил, что западные страны должны думать и открыто говорить о проблемах на Украине, находить пути их решения, но вместо этого коллективный Запад дает киевским властям вышеупомянутую «лицензию».
По словам Бармина, в мире не раз видели, как западники достигают своих целей через боль и страдания млн людей и жителей других стран. Однако, воюя с РФ «руками украинцев», западные государства противоречат своим идеям и принципам, которые они активно навязывают другим, добавил он.
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