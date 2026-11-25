Фото: spartak.com

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко рассказал об адаптации к российской погоде и сравнил жизнь в Москве и Буэнос-Айресе. По его словам, климат не стал для него проблемой.

«Это было совсем не сложно. Мне нравится холод, снег, дождь. Не поверишь, но я получаю удовольствие от такой погоды!» — приводит слова Барко «Чемпионат».

Аргентинец также отметил, что главное отличие двух столиц — уровень безопасности. «И Москва, и Буэнос-Айрес по-своему красивы. Главное отличие — безопасность. В Аргентине гораздо больше краж и насилия. Иногда стреляют на улице — в Москве такое практически невозможно. В этом плане российская столица стоит на более высоком уровне», — добавил футболист.

Напомним, что Барко перешёл в «Спартак» в 2025 году. В текущем сезоне он провёл за красно-белых 18 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Будем следить за его выступлениями. Спасибо за внимание.