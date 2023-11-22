Бариев: «Турнир по спортивной гимнастике с Китаем – большое событие для всей России»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госдумы РФ от РТ, председатель Олимпийского совета Татарстана Марат Бариев принял участие в открытии международного турнира по спортивной гимнастике между сборными командами России и Китая среди юниоров в Казани. Он выразил благодарность за оказанное республике доверие.

«Сегодня, действительно, большое событие в спортивной жизни страны – открытие турнира по спортивной гимнастике среди юниорских сборных России и Китая. Мы давно ждали таких мероприятий в нашей стране, в нашем городе. Я очень благодарен федерациям российской и китайской гимнастики за оказанную Казани честь провести этот турнир», – приводит слова Бариева корреспондент «ТИ-Спорт».

Соревнования по спортивной гимнастике между юными спортсменами из России и Китая пройдут с 22 по 25 ноября в Центре гимнастики в Казани. В турнире примут участие гимнасты 14-16 лет и гимнастки 13-15 лет.

Всего в столице Татарстана будут разыграны 14 комплектов наград.