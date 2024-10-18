Бариев принял участие в XII Международном форуме «Россия – спортивная держава»

Председатель Олимпийского Совета Республики Татарстан Марат Бариев в составе делегации Олимпийского комитета России принял участие в XII Международном форуме «Россия – спортивная держава», который проходил в Уфе с 17 по 19 октября 2024 года. Примечательно, что в работе форума приняли несколько десятков делегаций дружественных стран во главе с руководством министерств спорта, сообщает пресс-служба Бариева.

На площадке Форума Олимпийского комитета России была организована обширная программа мероприятий, включающая Расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР, образовательные сессии и мастер-классы с участием ведущих российских и белорусских олимпийцев, специалистов спортивной сферы.

По словам Бариева, ключевым событием стало выступление Президента России Владимира Путина на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Российский лидер обозначил приоритет развития отрасли — обеспечение доступности занятий спортом для людей всех возрастов, особенно пресечение коммерциализации детского спорта.

«Сейчас нужно дождаться перечня поручений Президента РФ, сформированного по итогам заседания, - рассказал он. – Как только документ будет сформирован, министерством спорта и Олимпийским комитетом России будут вырабатываться меры решения на региональном уровне. Я как депутат Государственного Совета РТ буду инициировать принятие норм в нашей республике».

Также Марат Бариев отметил, что на форуме неоднократно упоминали Казань как пример успешного проведения крупных спортивных мероприятий.

«Это закономерно, ведь все крупные международные спортивные мероприятия этого года проходили в Казани», - добавил он.