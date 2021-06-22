Бариев объяснил столпотворение туристов на пляжах Крыма и Краснодарского Края

В поездки по Росси планируют отправится 69% опрошенных, остальные планируют выехать на отдых за рубеж. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Марат Бариев во время прямого эфира и тематического приема по вопросам организации туристического отдыха в 2021 году.

По словам депутата, большим плюсом для россиян при выборе отдыха является отсутствие ковидных ограничений на территории нашей страны. Что касается видов отдыха и туристических предпочтений в этом году, 70% россиян твердо выбирают пляжный отдых как цель такой поездки.

«Именно поэтому, по всей видимости, у нас сейчас такое столпотворение на морском побережье, что в Крыму, что в Краснодарском Крае в районе Сочи», — предположил депутат.

По словам спикера, есть и позитивные выводы — выросла популярность походов до 30%, фиксируется рост интересов к речным и морским круизам — этот вид отдыха готово выбрать 18% россиян.

«Наконец-то мы ориентируемся на предпочтение россиян, турбизнес и туристическая сфера начнут развивать речные круизы и туризм на воде. Татарстан обладает такими ресурсами», — отметил Бариев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Единая Россия» организует неделю приемов, посвященную туризму и летнему отдыху. На вопросы татарстанцев ответят депутаты Госдумы Марат Бариев, Ольга Павлова и Евгений Гришин.