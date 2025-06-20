Сумятица в стане топ-клубов: почему в сезоне КХЛ 2025-26 не будет фаворита Кубка Гагарина

До начала очередного регулярного чемпионата в КХЛ остается еще более двух с половиной месяцев. Однако нынешнее межсезонье уже задает интересную тенденцию - в этом году среди клубов нет очевидного фаворита на Кубок Гагарина. Почему так - читайте в материале «ТИ-Спорта».





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Почему Кубок Гагарина не должен быть «армейским»?

Мощнейшую перестройку летом 2025 года затеяли сразу два «армейских» клуба: один – с берегов Невы, а второй –из столицы России. СКА и ЦСКА поочередно сменили тренерские штабы и выбрали иные стратегии развития, по сравнению с прошлым сезоном.

Петербуржцы неожиданно для многих свергли с престола Романа Ротенберга в начале июня. 44-летний специалист руководил СКА 3,5 года на посту наставника команды. За этот период времени через «армейский» клуб прошло более трех десятков звезд КХЛ. Из года в год СКА собирал хоккейный «Галактикос», покушаясь порой на крупные фигуры из НХЛ. Свежие примеры – Евгений Кузнецов и Тони Деанджело из «Каролины». Правда, надолго обоим хоккеистам в Петербурге задержаться не удалось. Деанджело покинул СКА еще по ходу прошлого сезона, а Кузнецова расторгли минувшей весной.

Роман Ротенберг отчаянно скупал все сливки на трансферном рынке КХЛ, но за три года работы так и не приблизился близко к Кубку Гагарина. Причем, в последние сезоны специалист двигался с командой по нисходящей: вылет во втором раунде в 2024 году от «Автомобилиста» и фиаско уже в 1/8 финала против московского «Динамо» в этом плей-офф.

Поэтому неудивительно, что руководство СКА решилось на кардинальные перемены в тренерском штабе. Получится ли у Игоря Ларионова замахнуться с петербуржцами на Кубок Гагарина в дебютный сезон? Вопрос неоднозначный, учитывая, что бюджет СКА в этом году будет существенно отличаться в сравнении с временами Ротенберга. Бездонно тратить деньги петербуржцы уже не будут, команда будет существовать в условиях определенной экономии. Отразится это даже в быту клуба. Как стало известно вчера, следующий сезон СКА начнет играть в «Ледовом», а не на красавице «СКА-Арене». Самый большой хоккейный стадион в мире второй год подряд будет пустовать осенью.

Что касается ЦСКА, то «армейцам» по окончании прошлого сезона удалось достичь договоренностей с главным тренером с Игорем Никитиным. 52-летний специалист привел «Локомотив» к первому в истории клуба Кубку Гагарина, а затем заявил о желании взяться за новый вызов в карьере. Никитин подписал с ЦСКА пятилетний контракт с окладом чуть менее 200 млн рублей за сезон. Подобных денег не получает ни один действующий тренер лиги.

ЦСКА соскучился по победам в Кубке Гагарина. После двухлетнего подряд триумфа с Сергеем Федоровым, у «армейцев» последовало два вылета в первом раунде плей-офф. Некогда уже бравший с московским клубом Кубок Гагарина Игорь Никитин должен прервать череду провальных результатов ЦСКА. В первый месяц межсезонья «армейцы» показали себя одним из самых активных клубов на трансферном рынке, подписав двух главных звезд «Витязя» – Дмитрия Бучельникова и Джереми Роя.

В тренерском гении Игоря Никитина сомневаться не приходится. Но, как показало время, этот специалист строит команду в долгую. Четыре года под руководством Никитина потребовалось «Локомотиву», чтобы выиграть один Кубок Гагарина. Будет ли ждать столько ЦСКА, привыкший увольнять тренеров после первого провального сезона? Дилемма любопытная.

«Авангард» проводит генеральную уборку, а «Трактор» учится жить без Шабанова

Два единственных клуба КХЛ с североамериканскими специалистами готовятся к новому сезону. И Ги Буше, и Бенуа Гру всего за год работы в лиге зарекомендовали себя высококлассными специалистами. «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, а «Авангард» оказался единственной командой, давшей полноценный бой «Локомотиву» в семи матчах противостояния.

После волнообразного прошлого сезона омичи решились на генеральную уборку в составе. Сразу 14 хоккеистов покинуло «Авангард» в конце мая этого года. Из ключевых уходов – отъезд в «Автомобилист» лучшего снайпера «ястребов» в крайних двух сезонах Рида Буше.

Как сообщают сразу несколько источников, омичи серьезно нацелены в это межсезонье на североамериканский рынок. И если клуб замахнется на звезду с большим контрактом, то она будет непременно из НХЛ. Хотя и внутри рынка КХЛ «Авангард» провел и проводит большую работу. В июне команду пополнили Александр Волков из минского «Динамо», Артем Блажиевский из «Трактора», Джесси Блэкер из «Автомобилиста». Также на подлете в Омск Мартин Гернат из «Локомотива» и Дмитрий Рашевский из московского «Динамо». «Ястребы» вновь будут заполнять зарплатную ведомость по максимуму. Единственный нюанс – сумеет ли Ги Буше за короткий срок обуздать всех новичков и сделать «Авангард» вновь одним из главных претендентов на титул.

«Трактор» после досадного поражения в финале Кубка Гагарина не менее амбициозен на следующий сезон вместе с Бенуа Гру. Менеджмент челябинцев на церемонии закрытия сезона КХЛ в Барвихе получил звание лучшего в лиге. Алексей Волков с Иваном Савиным проделали действительно феерическую работу во имя высокого результата. В этом году болельщики «Трактора» снова ждут от них подвигов на трансферном рынке.

Тем более, что в начале июня уральцы лишились практически всех лидеров прошлого сезона. В минское «Динамо» ушел основной вратарь Зак Фукале, капитан Владимир Ткачев перебрался в «Сибирь», Максим Шабанов пакует вещи в НХЛ, а Никита Коростелев командировался в «Спартак». Плюс, к этому часу непонятная судьба Виталия Кравцова, который тоже думает о продолжении карьеры в Северной Америке.

В первый месяц лета «Трактор» подписал двух габаритных нападающих: Егора Коршкова из «Ак Барса» и Андрея Никонова из «Сочи». Зная возможности Волкова и Савина, фанаты челябинцев явно ждут от менеджмента клуба большего. Иначе вступать в сезон «Трактор» будет куда с более скромными кадровыми ресурсами, чем в прошлом году.

«Локомотив» до сих пор не огласил имя нового главного тренера, у «Салавата Юлаева» долги, а «Ак Барс» до сих пор живет без трансферов на вход

Непонятно, как в следующем сезоне покажет себя действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив». Да, ярославцы сохранили на этот год почти всех звезд команды, включая Максима Березкина и Александра Радулова. Тем не менее, имя нового главного тренера клуба до сих пор в секрете. Причем, непонятно с каким специалистом «Локомотив» пойдет в сезон – отечественным или иностранным. Ну и конечно, главный вопрос – будет ли он работать так же эффективно, как Игорь Никитин.

«Ак Барс» к 20 июня до сих пор не огласил ни одного новичка команды. Да, Марату Валиуллину удалось отложить поездки Артема Галимова и Ильи Сафонова в Северную Америку, но в остальном – работы у функционера казанского клуба достаточно. Надо решить вопрос со вторым вратарем, так как Амир Мифтахов принял окончательное решение уехать в НХЛ. Неясно, останется ли в «Ак Барсе» на следующий сезон защитник Алексей Марченко. Кроме того, надо эффективно потратить деньги с освободившихся контрактов Коршкова и Кошелева. Первый сезон казанцев под руководством главного тренера Анвара Гатиятулина выдался слабым. И, судя по текущей работе клуба в межсезонье, трудно сказать, получится ли у специалиста реабилитироваться в результатах в следующем году.

Тяжело в финансовом плане живется «Салавату Юлаеву». Уфимский клуб трудно рассматривать в качестве претендента на Кубок Гагарина хотя бы потому, что команда погрязла в огромных долгах. По информации некоторых источников, эта сумма в районе 400-450 млн рублей. С большей долей вероятности, «Салават Юлаев» будет вынужден расстаться со всеми высокооплачиваемыми легионерами – Шелдоном Ремпалом, Джошуа Ливо, Александром Хмелевским. Платить североамериканцам зарплату просто нечем. Ранее уфимский клуб по той же причине отказался от Тодда и Уилсона. Заменять своих звезд «Салават Юлаев» будет, разумеется, за счет бюджетных российских хоккеистов и местной молодежи.