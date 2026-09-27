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На главную ТИ-Спорт 27 сентября 2026 15:36

Бардачев вошел в топ-10 молодых центральных защитников мира по версии CIES

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Бардачев вошел в топ-10 молодых центральных защитников мира по версии CIES
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Выступающий за воронежский «Факел» на правах аренды из петербургского «Зенита» российский футболист Матвей Бардачев вошел в топ-10 центральных защитников мира в возрасте до 22 лет текущего сезона. Об этом следует из анализа Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Первое место в рейтинге занял выступающий в составе «Барселоны» чемпион мира 2026 года Пау Кубарси, на второй позиции расположился французский футболист «Ливерпуля» Жереми Жаке, на третьей – испанец Дин Хейсен из «Реала».

Бардачеву 20 лет. В текущем сезоне он сыграл девять матчей за «Факел». Он является воспитанником «Зенита» и на протяжении карьеры также выступал в составе «Урала» на правах аренды.

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