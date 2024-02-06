Барбер в «Ак Барсе» – «новый Жафяров»? Почему американец не вписывается в команду Билла

Райли Барбер не попадает в заявку на игры «Ак Барса» уже три матча подряд Фото: ak-bars.ru

Барбер не выполняет то, что хочет Билялетдинов

Довольно скоро после прихода в «Ак Барс» стала угасать эффектная игра Райли Барбера. Старт сезона в Астане показал, что американец может быть лидером и принимать нестандартные решения в атаке. В составе «Барыса» Барбер был в числе лучших бомбардиров и вызывался на Матч Звезд. Так что призвание его в качестве «скорой помощи» для захандрившего «Ак Барса» стало логичным решением. Американец в Казани довольно быстро забросил свои первые шайбы – оформил дубль в ворота «Нефтехимика» в начале декабря. Но затем весь оставшийся месяц больше не забивал.

За январь у Барбера всего две шайбы – обе в матчах с «Автомобилистом» дома и в гостях. До того он оформлял дубль в ворота «Нефтехимика» дома в своей третьей игре за «Ак Барс». На этом все.

При этом если говорить о личной статистике, то у Райли Барбера все не так уж и плохо. У американского форварда 10 очков (4 гола и 6 результативных передач) в 21 матчах. То есть это фактически набранные очки в каждой второй игре. Полезность не выдающаяся, но на адекватном уровне.

В составе астанинского «Барыса» он набирал значительно больше – за 23 игры первой части чемпионата Барбер забросил 10 шайб и еще добрал 13 результативных передач.

Самое простое объяснение – хоккей Билялетдинова подходит не всем. История Дамира Жафярова, перешедшего в «Авангард», самый яркий тому пример. А приобретение «Ак Барсом» Семена Кошелева – подтверждение правила. Этот работяга, готовый выполнять любую работу на льду, в том числе и обороняться, выглядит в «Ак Барсе» Билла куда предпочтительнее, нежели технари типа Барбера и Жафярова.

Зинэтула Билялетдинов намекает, что Барбер пока не играет «так, как требуется» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На вопрос корреспондента «ТИ-Спорт», почему американец не проходит в состав, Билялетдинов применил все свои навыки по уходу от прямых вопросов, так и не ответив четко, но намекнув:

Когда он будет в порядке, тогда и ждать Барбера в составе. Травмы у него нет.

– Он не проходит в состав по игровым причинам?

– Он пока не готов играть так, как нам требуется.

– Он вас не устраивает по результативности?

– Нет, не по результативности. Есть другие причины, – ответил Зинэтула Хайдярович.

Ключевая фраза в этом коротком диалоге – «не готов играть так, как нам требуется». Для Билялетдинова отрабатывание в обороне всегда было самым важным требованием абсолютно для всех. В одном из эфиров бывший нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов рассказывал: «Если происходит игра в зоне атаки, третий игрок должен быть на “вершине”. Вот он будет стоять за спиной и говорить тихонько “третий, третий”. Я несколько раз наблюдал эту картину: они втроем везут, и третий интуитивно тихонечко откатывается. Вот это единственное правило, которое требуется».

Барбер это простое правило пока в нужной мере для Билялетдинова не выполняет. Да и заметить американца за тем, чтобы он «накрывал» чужие шайбы, тоже не приходится.

Для Билялетдинова отрабатывание в обороне всегда было самым важным требованием абсолютно для всех Фото: ak-bars.ru

В «Барысе» у Барбера были более комфортные условия

По последним слухам, Барбера могут вернуть обратно в «Барыс». По информации казахстанского рессурса JAY Sport, астанинский клуб якобы заинтересован в возвращении американца, который по ходу текущего сезона был обменян в «Ак Барс» на белорусского защитника Кристиана Хенкеля.

В астанинской команде Райли играл в связке с другими легионерами – Рудольфом Червены и Понтусом Обергом. «Химия» между ними помогала американцу чувствовать себя увереннее, а хорошее владение английским языком у всех было дополнительным подспорьем. В Казани же ему приходится взаимодействовать с россиянами, которые далеко не все владеют английским.

Его с ходу стали использовать в первом звене с Александром Радуловым и Кириллом Семеновым. После чего пробововали во втором – с тем же Кириллом Семеновым в центре и Артемом Галимовым / Станиславом Галиевым на другом крае. В первой тройке не задалось – голы пошли лишь после того, как американцу дали партнеров попроще, чем возрастные российские лидеры.

Плюс в Астане у американца была совсем другая роль. Одно дело играть в команде одного из аутсайдеров Восточной конференции, на который никто с особым настроем не выходит, другое – выступать за «Ак Барс», с которым каждый соперник отдается на 101 процент и разбирает каждого хоккеиста персонально.

В составе «Барыса» Барбер был в числе лучших бомбардиров и вызывался на Матч Звезд Фото: hcbarys.kz

Форвард совершенно точно добавил вариативности атаке «Ак Барса» и разнообразил ее, но пока не может вписаться в пресловутую систему. Как помнится, Жафяров так и не сумел перестроиться. Насколько это получится у Барбера?

Американец попал под санкции при 10 очках, хотя доморощенные играют при худших показателях

Поведение Зинэтулы Билялетдинова в данной ситуации нельзя назвать неожиданным или выходящим за рамки обычного. Ротация и воспитательные выключения из состава всегда были его типичными инструментами воздействия на хоккеистов. С очень разным успехом.

Так же, как и Дамир Жафяров летом, Райли Барбер приобретался в Казань сразу на лидерские позиции – об этом говорит и его немалая «личка» – американец получает 55 млн рублей. Как уже отмечалось, партнеров ему тренеры подбирали под стать.

Форвард совершенно точно добавил вариативности атаке «Ак Барса» и разнообразил ее, но пока не может вписаться в пресловутую систему Фото: ak-bars.ru

Но стоит отметить и интересную закономерность. Некоторые хоккеисты в команде Билла имеют некий «иммунитет», в то время как новички подвергаются санкциям.

Взять, к примеру, результативность тех же Артема Галимова или Кирилла Петрова. У первого те же 4 шайбы, но за куда большее количество матчей – в нынешнем регулярном чемпионате он провел 42 игры. Еще столько же набрал очков за результативные передачи. У Петрова все еще хуже – всего 2 шайбы забросил форвард в 43 играх нынешнего сезона.

Да, очевидно, для этих хоккеистов работают немного другие правила: во-первых, доморощенные, а к ним всегда отдельное отношение. Во-вторых, этих хоккеистов Билялетдинов тоже «выключал» из состава на короткий период, после чего вернул все на места. Правда, ожидаемого эффекта это не дало.

Станислав Галиев при его удручающих показателях в нынешнем сезоне и вовсе рискует получить славу «главного любимчика» Билялетдинова. 22-й номер ни разу не подвергался воспитательным посадкам на трибуны, даже учитывая его «грустные» 5 шайб в 51 матче регулярного чемпионата.

Такое разное отношение к хоккеистам не может быть незамеченным в самой команде. И вряд ли это благотворно влияет на коллектив.